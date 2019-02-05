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شكرا لقرائتكم خبر عن اللى براسى عملته.. نوال الزغبى تكشف عن كلمات أغنية جديدة ضمن ألبومها القادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبى عن كلمات أغنية جديدة من ألبومها " كدة باى" المقرر طرحه يوم 14 فبراير المقبل بالتزامن مع عيد الحب.
ونشرت نوال عبر حسابها الشخصى بموقع "تويتر" صورة لها، وعلقت بكلمات الأغنية قائلة :" اللى براسى عملته حطيتك بقلبى وحلمى حققته مكتوب عليك بحبى".
وتواصل النجمة الذهبية الكشف عن أسماء أغنيات ألبومها ضمن الخطة التسويقية للألبوم الذى يعيدها للسوق الغنائى بعد آخر ألبوماتها " مش مسامحة" إنتاج 2015.
نوال الزغبى
ويتضمن الألبوم 10 أغنيات من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية، ومن بين هذه الأغانى: "الجمال ليه ناسه" و "اللى براسى عملته" و"جوا قلبه".
يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي هو كليب أغنيتها الجديدة "برج الحمل" وهى من كلمات الشاعر عبد اللطيف البناى، ألحان الموسيقار طلال، توزيع الموسيقى حسام كامل، إخراج بسام الترك.
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