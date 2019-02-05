شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت أول مرة.. أشرف عبد الباقى يعرض مسرحية كلها غلط فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان أشرف عبد الباقى لكشف الغطاء عن أجدد عروضه المسرحية "مسرحية كلها غلط" والذى يسعى لفتح ليالى عرضها الجماهيرية لأول مرة فى محافظة بورسعيد، على مدار قرابة أسبوع، بداية من مساء الأحد 3 مارس وحتى الثامن من نفس الشهر، يحتضنها مسرح المركز الثقافى أوبرا بورسعيد.

ويخوض عبد الباقى تجربة فنية غير معتادة بفتح لياليها للجمهور فى بورسعيد بالتزامن مع عرض نفس المسرحية بفريق عمل آخر فى القاهرة خلال عرضها على مسرح نجيب الريحانى، وانتهى أشرف من عمل التحضيرات اللازمة لنقل العرض إلى بورسعيد خلال لقائه اليوم مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، واللواء هشام خطاب مدير أمن المحافظة، اللذين أعربا عن حماسهما وترحيبهما الكبير بالتجربة، مؤكدين أن المسرح جاهز بكل شروط الحماية المدنية والتنظيمية لاستقبال ليالى العرض.

وقام عبد الباقى بتمصير المسرحية من الرواية الكوميدية الإنجليزية "the play that gose wrong"، وهى تعرض الآن أيضا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواى بجانب لندن، وهى تأليف Henry Lewis وJonathan sayer وHenry shields، بينما يقوم ببطولة النسخة المصرية مجموعة من الشباب تحت تدريب وإخراج أشرف عبد الباقى.