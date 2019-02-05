شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حمادة هلال يطرح كليب "أشرب شاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب حمادة هلال أحدث كليباته "أشرب شاى" على القناة الخاصة به على موقع يوتيوب، وتفاعل الجمهور مع الأغنية الجديدة. ويجسد خلال كلماتها تفاصيل الحياة اليومية للمصريين وهى من كلمات أوكا وألحان أورتيجا، مهندس صوت جورج يعقوب وإخراج أحمد أشرف. وعلى الجانب الآخر يصور الفنان حمادة هلال مسلسله الجديد "ابن أصول" والمقرر مشاركته فى الماراثون الدرامي برمضان المقبل وهو من بطولة حمزة العيلى، أحمد حلاوة، عماد رشاد، أحمد كرارة، إيناس كامل ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

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