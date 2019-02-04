أمل حجازي تطرح أغنية "الحجاب تاجك" للرد على حلا شيحة

في اليوم العالمي للحجاب، اختارت الفنانة أمل حجازي التي ارتدت الحجاب قبل سنتين، إطلاق أغنية "حجابك تاجك" لتردّ بها على موجة خلع الحجاب.

وأكدت مصادر خاصة أنّ الأغنية لم تطلقها أمل للردّ على الفنانتين شهيرة وسهير رمزي اللتين قرّرتا خلع حجابهما بعد 25 سنة من الالتزام والابتعاد عن الأضواء، وأثارتا الكثير من الجدل، إذ أنّ الأغنية تمّ تسجيلها قبل شهر.

أمل كتبت إهداءاً لجمهورها جاء فيه "أهديكم أغنيتي "حجابك تاج"، وأتمنى أن تؤثر إيجاباً على كل محجبة وغير محجبة، وعلى كل من هي مترددة في جابها".

ملحّن الأغنية مصطفى شكري، أوضح أنّ الأغنية كتبتها الشاعرة سلمى رشيد ووزعها حسام صعابي وسجّلتها أمل قبل شهر، وتمّ تصويرها فيديو كليب.

وأكّد في تصريح له أنّ الفكرة "بدأت عقب قيام الفنانة حلا شيحة بخلع حجابها، وما أثير بعدها حول أنّ الحجاب فرض أم لا، ووقتها اتصلت بي الفنانة أمل حجازي وقالت لي إنها تريد تقديم أغنية عن الحجاب لتطرح رؤيتها بدون أن تكون موجهة لشخص محدد".

وعلى ما يبدو فإنّ موجة خلع الحجاب بين الفنانات، استفزت أمل، التي قرّرت الردّ بطريقتها عبر أغنية ساهم في ترويجها، تزامنها مع خلع الفنانتين الشهيرتين حجابهما، بشكل مفاجىء أثار ضجة في وسائل الإعلام العربية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.