في "الهيبة" ناصيف زيتون آخر من يعلم فما الذي حصل في اللحظات الأخيرة؟

وقف المغني السوري ناصيف زيتون موقف المستغرب في برنامج "ديو المشاهير"، عندما أعلنت مقدّمة البرنامج أنّ شارة مسلسل "الهيبة" التي يغنّيها ناصيف ستتغيّر في الموسم الثالث الذي سيعرض على شاشة MTV في رمضان المقبل تحت اسم "الهيبة الحصاد"، بحسب ما أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل، مؤكداً أنّه آخر من يعلم.

وكانت شركة الصباح المنتجة للمسلسل قد أعلنت أن تتر "مجبور" الذي غنّاه ناصيف ورافق المسلسل في أوّل موسمين، سيتغيّر ليصبح "أزمة ثقة" من كلمات علي المولى وألحان فضل سليمان وتوزيع جيمي، وأن ناصيف نفسه سيغنيّه.

وفي إطار حلوله ضيفاً على برنامج "ديو المشاهير"، أشارت أنابيلا إلى عرض المسلسل، وإلى غناء ناصيف الشارة الجديدة، ليباغتها بالقول إنّ التتر لن يتغيّر، ما أوقعها في دهشة فلم تعلّق على الموضوع.

ويبقى السؤال، ما سبب التضارب بين إعلان الشركة المنتجة وإعلان ناصيف، أم أن هذا الأخير آخر من يعلم؟ وهل غيّرت الشركة رأيها في اللحظات الأخيرة وقرّرت المضي في تتر "مجبور" دون تعديل؟ أم أنّها لم تبلغ ناصيف بعد بالتتر الجديد؟

يذكر أنّ ناصيف يستعد لإحياء حفل في بيروت في 13 فبراير، بينما يغني في دبي في 14 فبراير ، وفي الـ15 من فبراير يلتقي جمهوره في الأردن في إطار الاحتفالات بيوم الحب.