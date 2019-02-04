بالفيديو كاظم الساهر يغني للمرأة من أشعار سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

في تعاون جديد يجمعه مع المؤلف الموسيقي اللبناني ميشال فاضل، طرح الفنان كاظم الساهر أغنية جديدة بعنوان "حدثيني" من أشعار سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي.

أهدى الشيخ محمد بن راشد كلمات قصيدته إلى المرأة التي جعلت لحياتنا حياة، ليقول في تعليقه على الأغنية: "إهداء إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة... ولكلماتنا معنى... ولإنجازاتنا جمالاً".

الأغنية التي صاغ موسيقاها ميشال فاضل بفكرة متجددة، حققت انتشارًا واسعًا فور طرحها رسميًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وصفحات كاظم الساهر الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

من جهة ثانية، كان الساهر قد أثار الجدل بانسحابه من حفله الأخير في ألمانيا حيث ترك خشبة المسرح لمدة 15 دقيقة، بعد صعود مجموعة من معجبيه إلى المسرح لالتقاط الصور معه.

وفي الكواليس، قال الساهر لبرنامج "تريندنغ"، على شاشة mbc4، إنّه طلب من جمهوره عدم الصعود إلى المسرح والبقاء في أماكنهم حتى يُغنّي ويستمعون له ولأغانيه لكنّهم لم ينفذوا طلبه، لذا اضطّر لترك المسرح