"باب الحارة" خارج سباق رمضان 2019

للسنة الثانية على التوالي، يغيب مسلسل "باب الحارة" عن المنافسة الدرامية، رغم كل التحضيرات التي كان قد باشر بها المنتج بسام الملا، ومخرج الموسم العاشر مؤمن الملا، والكاتب فؤاد شربجي.

وكان الملا قد تعاقد مع عدد كبير من النجوم الجدد للمشاركة بالجزء العاشر من العمل، ومنهم: سلوم حداد، وصفاء سلطان، ومهيار خضور، وسامر اسماعيل، ومحمد حداقي، وكرم الشعراني، بالإضافة إلى نجوم الأجزاء السابقة، بينما كان العمل سيشهد غياب عدد من نجومه المعروفين، لأسباب تتعلق بالاعتذار أو إبعاد الشخصيات، ومنهم: عباس النوري، ومصطفى الخاني، وآخرين.

أسباب تعثر تصوير المسلسل، عدم اتفاق المنتجين بسام الملا ومحمد قبنض حول شراكة محتملة بإنتاج العمل، فيما لم يتمكن أيّ طرف منهما من تصوير العمل منفردًا، حيث يستطيع الآخر إيقافه بحكم الدعاوى القضائية الموجودة بينهما في المحاكم، بعد الخلاف الشهير بينهما، والذي انقضى باتفاق أسفر عنه إنجاز الجزأين الثامن والتاسع من العمل، من قبل المنتج بسام الملا صاحب الحقوق الأساسية للعمل ومطلقه منذ البداية، على أن يكون هناك شراكة بين الطرفين بدءًا من الجزء العاشر، إلا أنّ هذا لم يحدث وعاد الخلاف بين الطرفين إلى المحاكم من جديد.

وعليه اتخذ الملا قراراً بوقف العمل، حيث لم يكن هناك خيار آخر بعد فشل الاتفاق مع "قبنض"، سوى التصوير خارج سوريا وهذا بحاجة إلى تكاليف إضافية، وتأمين تأشيرات الدخول وتذاكر الطيران، وبدء تحضيرات جديدة كليًّا، وخصوصًا لما يتعلق بتجهيز البيوت الدمشقية المعروفة في أجزاء العمل السابقة، وبناء ديكور الحارة المعروف، وهي بحاجة لوقت طويل، وبالتالي لا يمكن اللحاق بالموسم الرمضاني عدا عن التكاليف العالية.

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