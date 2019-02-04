الرقابة تغرّم مسلسل "اصطدام" لـ كيفانش تاتليتوغ بسبب هذا المشهد

يبدو أنّ الرقابة في تركيا، تطبّق معايير صارمة على الأعمال الجديدة، إذ أنّه وبحسب الموقع الرسمي لهيئة الرقابة RTÜK، فقد تمّ فرض غرامة مالية على مسلسل "اصطدام" لأبطاله كيفانش تاتليتوغ وألتشين سانجو وميليسا باموك، بسبب شدّة العنف في مشهد الانفجار في الملعب في الحلقة الأولى.
وبدا القرار مفاجئاً، خصوصاً أنّ الحلقة الأولى عرضت قبل شهرين، وكان من المقرّر أن تطالها العقوبة بعد العرض مباشرةً، لا أن تتأخر لمدّة أسابيع.
وبعد التدقيق، تبيّن أنّ قرارات هيئة الرقابة RTÜK بـ : تغريم مسلسل "اصطدام"، وتغريم مسلسل "الحفرة" ومنع عرضه لأسبوعين، وتغريم مسلسل "التفاح الحرام: أكثر من مليون و100 الف ليرة ومنعه من العرض 5 أسابيع، هي قرارات تمّ اتخاذها في اجتماع اقيم يوم 26/12/2018 لكن موعد تطبيق القرارات لم يتضح بعد.
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