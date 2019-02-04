دنيا سمير غانم تبدأ في «دنيا» فبراير الجاري

صرح المخرج خالد الحلفاوي بأن الفنانة دنيا سمير غانم تستعد لتصوير مسلسلها الجديد الذي ستخوض به الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل «دنيا»، كما أعلن الحلفاوي أن الأيام المقبلة سوف يكون قد استقر على جميع أبطال المسلسل وأماكن تصويره، وأكد أن المسلسل يشارك في بطولته محمد سلام وشيماء سيف وإسلام إبراهيم، ومن تأليف أيمن الوتار، وسوف يبدأ التصوير خلال الشهر الجاري.

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يشار إلى أن الفنانة دنيا سمير غانم غابت عن السباق الرمضاني الماضي 2018، وقدمت ثلاثة مسلسلات متتالية من بطولتها، أولها «لهفة» عام 2015، ويشارك في بطولته سمير غانم وعلى ربيع وهناء الشوربجي وسامي مغاوري ومحمد سلام، ومن إخراج معتز التوني وتأليف أمير طعيمة، ومسلسل «نيللي وشيريهان» عام 2016 والذي يشارك في بطولته إيمي سمير غانم وبيومي فؤاد ومصطفى خاطر ومحمد سلام ومحمد ثروت ومحمود الجندي، ومن إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف مصطفى صقر وكريم يوسف ومحمد عز الدين، وآخر أعمالها مسلسل «في ال لا لا لاند» عام 2017 والذي شارك في بطولته سمير غانم وشيماء سيف وهنا الزاهد وحمدي المرغني ومحمد سلام، ومن إخراج أحمد الجندي ومن تأليف هشام جمال.

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الجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج خالد الحلفاوي هو فيلم «نادي الرجال السري» الذي يعرض حالياً بدور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز وغادة عادل وماجد الكدواني وبيومي فؤاد، ومن تأليف أيمن الوتار.