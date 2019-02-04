السقا يظهر مع عائلته.. كيف أصبح شكل أبنائه

يعتبر الفنان أحمد السقا من الفنانين الذين لا يفضلون مشاركة جمهورهم ومتابعيهم بصور تجمعهم مع أسرتهم عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ياسين ابن الفنان أحمد السقا، ينشر صوراً مع عائلته من حين لآخر، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الإنستجرام.

نشر ياسين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «الإنستجرام» صورة تجمعه مع والده أحمد السقا، ومع والدته مها الصغير، وشقيقه حمزة وشقيقته نادية، كما علق على الصورة بوضع قلب يعبر به عن حبه لأسرته. في واحدة من المرات النادرة التي يظهر فيها السقا مع عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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الجدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا يستعد لمسلسله الجديد «ولد الغلابة» الذي سيعرض في المارثون الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته مي عمر، ومحمد ممدوح، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، ومن إخراج محمد سامي، ومن تأليف أيمن سلامة، ومسلسل «ولد الغلابة» ملحمة صعيدية عصرية.

وآخر أعماله الفنية مسلسل الحصان الأسود، الذي عرض في رمضان 2017، وشارك في بطولته ياسمين صبري، وأحمد بدير، وشيري عادل، ومحمد علي رزق، ومحمد فراج، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

كما يستعد الفنان أحمد السقا أيضًا لتصوير فيلمه السينمائي الجديد ترانيم إبليس، الذي سيعيده للتعاون مع النجم مصطفى شعبان مرة أخرى، بعد آخر أعمالهما مافيا.