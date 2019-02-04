دنيا بطمة تفتح النار من جديد وتهدد برسائل غامضة.. فماذا تقصد؟!

استغلت الفنانة دنيا بطمة صفحتها على تطبيق «إنستجرام» مرة جديدة لتوجيه الرسائل الغامضة، والتي تحمل هجومًا وتهديدًا غير واضحيْن؛ للرد على منتقديها أو المتطفلين على حياتها الشخصية.

ونشرت الفنانة المغربية صورة جديدة لها، وعلّقت عليها قائلة: «لن أكررها كثيرًا.. لست عاجزة على قصف الجبهات، ولكن للأسف صواريخي غالية».

اقرئي أيضا : رانيا محمود ياسين معلمة رياضيات في مدرسة يمتلكها عادل إمام!

وأضافت: «الهدف أرخص مما تتخيلون.. ارتقوا.. كلّ يرى الناس بعين طبعه».

ورغم تعليقها المليء بالثقة في النفس والقوة، والقدرة على الرد وقصف الجبهات، إلا أنها فضّلت إغلاق خاصية التعليقات، الأمر الذي عرّضها للكثير من التعليقات الساخرة، حيث تم تداول الصورة وتعليقها، والسخرية منها على كلامها، الذي يتنافى مع تصرفها، وما فعلته؛ خوفًا من تعليق بعض الناس.