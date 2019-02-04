سامح عبد العزيز: قرأت 250 رواية داخل السجن وتدبرت القرآن لأول مرة

بدأ المخرج سامح عبدالعزيز ممارسة حياته الطبيعية، بعد خروجه من السجن، حيث قضى عامًا كاملًا بأحد السجون المصرية، بتهمة حيازة مواد مخدرة.
وقال عبدالعزيز إن الفترة التي قضاها في محبسه لم تكن سهلة، لكنه تعلّم منها الكثير، فاستطاع أن يقرأ 250 راوية في هذا العام؛ نظرًا لأنه كان يعيش داخل السجن في عزلة شبه تامة.
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وأضاف سامح أن الوقت سمح له بأن يتدبر معاني القرآن للمرة الأولى، وأن يتقرب من الله، فقد اكتشف خلال هذه الفترة العديد من الأشياء التي كان يغفلها.
وأوضح أنه تعرف على بعض الشخصيات الملهمة داخل السجن، كما أنه تأكد أن مشاهد السجون التي نراها في الأعمال الفنية ليست لها علاقة بالحقيقة، فالسجن عالم آخر؛ لا يعرفه إلا من اقترب من هذا العالم أو عاش بداخله.
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