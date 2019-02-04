أحمد سعد ينشر صورة جديدة مع سمية الخشاب وتعليقات صادمة من الجمهور

نشر الفنان أحمد سعد، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة جديدة تجمعه بزوجته سمية الخشاب، في أحدث جلسة تصوير لهما. وعلّق «سعد» على الصورة قائلًا: «حب طول العمر إن شاء الله».

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وتفاعل عدد من النجوم مع هذه الصورة، ومنهم الفنانة السورية «أصالة»، والتي قالت: «إن شاء الله»، ولكن هذه الصورة لم تسلم من الانتقادات التي تسخر من زواجهما.

فكتب أحد المتابعين: «مش لايقين على بعض خالص.. ريم البارودي أحلى»، وعلّق آخر: «إيه الهدوم دي.. إحنا رجعنا للثمانينات!!».