بالصور.. شاهد ابن سليم الأنصاري في كواليس «كلبش 3»

كشف الفنان عمر الشناوي، حفيد النجم الراحل كمال الشناوي -وأحد أبطال مسلسل «كلبش» الذي قدمه النجم أمير كرارة في المواسم الرمضانية الماضية، ويستكمل الجزء الثالث في الموسم الرمضاني المقبل- عن صورة نجل سليم الأنصاري، الذي سيظهر ضمن أحداث العمل وهو في سن الطفولة.

ونشر عمر الشناوي صورة له جمعته بالطفل مالك سليم الأنصاري، وعلّق على الصورة وقال: «مالك الأنصاري وحسام غريب.. كلبش 3، رمضان 2019». وتلقى الكثير من ردود الأفعال التي تساءلت عن أحداث المسلسل، وما الذي سيحدث في الجزء الجديد، ولكن لم يقم عمر الشناوي بالرد على أي من متابعيه.

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يشار إلى أن الجزء الثالث من مسلسل «كلبش» سيشارك في بطولته يسرا اللوزي، أحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة «سينرجي»، وسيشارك في بطولة العمل أبطال الأجزاء الماضية: هالة فاخر، وغيرها من النجوم الذين شاركوا في الأجزاء الماضية.

وينتظر جمهور «كلبش» ما سيقدمه أمير كرارة في هذا العمل، خاصة أنه قد أعلن من قبل عن أن الجزء الثالث سيستكمل من خلاله مكافحة للإرهاب، والتصدي للجماعات الإرهابية، ولم يكشف عن تفاصيله.