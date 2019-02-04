بفيديو رومنسي.. شاهدوا زفاف فيصل الفيصل طليق مريم حسين

كتب امير فتحي في الاثنين 4 فبراير 2019 11:36 مساءً -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رومنسي للسعودي فيصل الفيصل، طليق الفنانة مريم حسين من حفل زفافه من شابة حسناء، لم يكشف عن هويتها.

ونشرت الاعلامية مي العيدان مقطع الفيديو وأعلنت خبر زواج الفيصل، قائلة: “زواج طليق مريم حسين.. الله يتمم عليه على خير والفال لكم”، ما أثار ضجة كبيرة بين متابعيها الذين تساءلوا عن سرعة ارتباطه بعد خروجه من السجن.



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع المنتشر على السوشيال ميديا، لافتين الى أنه نجح في استعادة حياته الشخصية بهدوء بعد الضجة التي عاشها خلال فترة زواجه من مريم وبعد انجابها طفلتها وطلاقهما ومن ثم دخوله الى السجن.

وتساءل بعض المتابعين عن ردّ فعل مريم من المقطع الرومنسي الذي جمع بينه وبين زوجته، لافتين إلى أنها حسناء ويبدو أنه يحبها بالفعل.