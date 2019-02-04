ياسمين عبدالعزيز تتألق بعد الطلاق وتظهر برشاقة ملفتة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ياسمين ظهرت في الصورة وهي داخل الجيم، تمارس تمرينها اليومية، حيث أصبحت الفنانة أكثر حرصا على الذهاب إلى الجيم بعد انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

الفنانة المصرية بدت أكثر رشاقة في الصورة التي نشرتها، وتلقت عدد كبير من تعليقات جمهورها الذي تغزل فيها، حيث تألقت ياسمين بشكل أكبر بعد الانفصال.

يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز أعلنت عن انفصالها عن زوجها ووالد أبنائها محمد حلاوة بعد زواج استمر 12 عاما، بينما لم تذكر أي أسباب للانفصال.

طليق ياسمين ارتبط بعد ذلك بالفنانة ريهام حجاج، والتي تعرضت للكثير من الانتقادات بسبب ارتباطها بمحمد حلاوة، ولكنها دافعت عن نفسها وقالت إنها لم ترتكب جريمة وتزوجت على سنة الله ورسوله، مشيرة إلى أنه لا تستطيع امرأة أن تخطف رجلا، وأن زوجها طلق ياسمين للمرة الثالثة.

ياسمين تنشغل حاليا بتصوير مسلسلها “الملكة”، الذي يجمعها مع فتحي عبد الوهاب وأحمد العوضي وإيهاب فهمي ومحمد عز وأحمد كمال ويوسف عثمان ومراد مكرم وهند عبد الحليم وحازم إيهاب، ومن تأليف عبد الله حسن أمين جمال وطارق الكاشف وإخراج حسام علي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2019.