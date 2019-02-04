النمر يتحول إلى قطة في أحضان ابتسام تسكت.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المغربية ابتسام تسكت لجلسة تصوير جديدة، كشفت فيها عن شجاعتها الشديدة.

ابتسام شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت فيها تركب دراجة بخارية، وتألقت بإطلالة رياضية مميزة، ووضعت كاب على رأسها، ونظارة ملونة على عينيها.

الفنانة المغربية كشفت عن شجاعة غير مسبوقة، حيث ظهرت في بعض صور الجلسة وهي تحمل نمرا كبيرا وتحتضنه بحب شديد، دون أن يظهر عليها أي علامات للخوف، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “الحب الحقيقي”، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورها بشدة.

يذكر أن الفنانة المغربية ابتسام تسكت كانت قد احتفلت بالعام الجديد مع جمهورها في حفل غنائي أحيته بأحد مطاعم طنجة في المغرب، وحرصت على استعراض إطلالتها قبل صعودها على المسرح، حيث اختارت للحفل فستان أسود قصير لامع، ونسقت معه حذاء ذو رقبة عالية من اللون الفوشيا.

وكانت الفنانة المغربية ابتسام تسكت قد طرحت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «عاشر جرح»، وهي من كلمات حيدر الأسير، وألحان همام حسن، وتوزيع عمار عدنان.