مسلسل رانيا يوسف الجديد يثير غضب الأزهر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تم تغيير إسم مسلسل الممثلة والنجمة المصرية ​رانيا يوسف، والذي كان يحمل اسم​ “ملايكة إبليس” إلى اسم جديد وهو “وبينا معاد”، وجاء ذلك بسبب الإعتراضات التي واجهها الإسم الأول.

ويرجع السبب في تغيير اسم العمل إلى إعتراض مؤسسة الأزهر على هذا الإسم مما إضطر صناع العمل إلى تغييره، ويشارك في بطولة المسلسل غادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي وسلوى خطّاب وكريم قاسم ومحمد جمعة وخالد أنور وأسماء جلال ومحمود الليثي، والعمل من تأليف محمد أمين راضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى، وتمّ البدء في تصويره منذ أيام في منطقة مصر الجديدة.

وعلى جانب أخر، احتفلت الفنانة رانيا يوسف وفريق عمل تصوير مسلسل «ملايكة إبليس»، بعيد ميلاد الفنان أحمد داوود.

ونشرت الفنانة إيمان العاصي صور من حفل عيد الميلاد الذي حضرته الفنانة غادة عادل، سلوى خطاب، أسماء جلال، وأحمد خالد، وعلقت قائلة: «كل سنة وانت طيب يا أحمد أتمنالك كل الخير».