وزيرة الثقافة المصرية تستقبل وفد مهرجان أسوان لأفلام المرأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية وفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، لبحث التحضيرات النهائية للدورة الثالثة التي ستعقد خلال الفترة من 20 إلى 26 من فبراير/شباط الجاري.



وأكدت وزيرة الثقافة لوفد المهرجان الذي ضم السفيرة ميرفت التلاوي رئيس هيئة الأمناء، ومحمد عبدالخالق رئيس المهرجان، وحسن أبوالعلا مدير المهرجان، حرص وزارة الثقافة على خروج الدورة الثالثة بشكل مشرق، خصوصا أن المهرجان حقق سمعة طيبة على المستوى الدولي، كما أن أسوان هذا العام تعد أيقونة القارة الأفريقية بعد اختيار الرئيس لها عاصمة للثقافة الأفريقية.

وأشارت الوزيرة إلى أن جميع أجهزة وزارة الثقافة ستوفر كل الدعم الممكن لنجاح المهرجان.

واستعرض وفد المهرجان مع وزيرة الثقافة بعض ملامح حفل الافتتاح الذي تحضره الوزيرة وعدد من الشخصيات المهمة على المستويين المحلي والدولي، مؤكدين أن هذه الدورة ستشهد وجود أسماء مهمة في عالم السينما والمهتمين بقضايا المرأة على المستوى الدولي.

وأعلنت إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة أنها ستكرم خلال الدورة الثالثة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والممثلة المصرية منة شلبي في حفل الافتتاح، و5 من الشخصيات النسائية اللاتي كانت لهن إسهامات عديدة في عالم الفن السابع، وهن مصممة التترات "نوال"، والمونتيرة ليلى فهمي، وخبراء الترجمة عايدة وعزة وعبلة أنيس عبيد، أبناء رائد ترجمة الأفلام الأجنبية إلى اللغة العربية، خلال حفل ختام دورته الثالثة التي تقام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين.