- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زارت النجمة الهوليوودية أنجلينا جولي، الإثنين، مخيماً للاجئي الروهينجا في بنجلادش، قبيل نداء جديد من الأمم المتحدة لجمع حوالي مليار دولار لرعاية اللاجئين.
وبعد وصولها إلى البلد الواقع في جنوب آسيا، توجهت "جولي"، وهي المبعوثة الخاصة من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين مباشرة إلى مخيم في تكناف قرب الحدود مع بورما، للتحدث إلى بعض من 720 ألف مسلم فروا من حملة عسكرية عليهم في الدولة المجاورة في أغسطس/آب 2017.
ولم يصدر بيان رسمي عن النجمة البالغة 43 سنة، لكنّ إقبال حسين، المسؤول في شرطة مقاطعة كوكس بازار، قال إن "جولي" ستزور مخيمات أخرى، الثلاثاء.
وأعلنت المفوضية في بيان أن "جولي" ستختتم زيارتها بلقاء رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، ووزير الخارجية إيه. كيه عبدالمؤمن، وغيرهما من المسؤولين في داكا، وستركز المحادثات على مساهمة المفوضية في الجهود التي تبذلها بنجلاديش لمساعدة لاجئي الروهينجا، بغية إيجاد حلول مستدامة لهذه الأقلية المضطهدة.
يذكر أن جولي تزور بنجلاديش لتقويم الحاجات الإنسانية في مخيمات الروهينجا التي يسكنها مليون شخص، والواقعة حول مدينة كوكس بازار.
كانت هذه تفاصيل خبر أنجلينا جولي تزور مخيما للاجئي الروهينجا في بنجلاديش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.