رابعة الزيات: أنحازُ لمواقفي الوطنيّة.. وهذا ما قالته عن نادين نسيب نجيم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفوّقت الإعلاميةُ رابعة الزيات ببرامج "التوك شو" بسبب أسلوبها السّلس في إدارة الحوار مع ضيوفها بطريقة راقية ومميّزة.
واستكمالًا لنجاحاتها تخوضُ رابعة الزيات تجربةً جديدةً من خلال برنامجها "قصة حلم" الذي يُعرض عبر قناة "لنا"، واختارت هذه المرة برنامجًا بطابع إنساني، اجتماعي، وفيه مساحة وافرة للفن عبر استضافة أهمّ نجوم الوطن العربي.
الفيديو المُرفق، يعرضُ المقابلة التي أجراها موقع فوشيا مع الإعلامية رابعة الزيات إذْ تحدّثت عن برنامج "قصة حلم" متطرّقةً الى الحملة التي شُنّت ضدّها بسبب انتقالها إلى الإعلام السوري.
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