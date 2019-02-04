شكرا لقرائتكم خبر عن بيشتغل شغلانتين لظروفه المادية.. تفاصيل شخصية أحمد السقا فى "ولد الغلابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم أحمد السقا مشاهده فى مسلسل "ولد الغلابة"، فى ديكور فيلا أشرف عبد الباقى، ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة يومين، وذلك بعد تصوير عدد كبير من المشاهد الخارجية للعمل على مدار الأسبوعين الماضيين ما بين وسط القبة وحدائق القبة والشيخ زايد.

ويجسد السقا خلال الأحداث شخصية رجل صعيدى يعمل بمهنتين خلال الأحداث، الأولى مدرس بأحد المدارس الحكومية، وبسبب الظروف المادية التى يتعرض لها يتضطر للعمل فى مهنة أخرى ليلاً وهى سائق تاكسى.

"ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومى عمر وإنجى المقدم وهبة مجدى وإدوارد وكريم عفيفى وسامية الطرابلسى وصفاء الطوخى وفايق عزب وهادى الجيار وريم سامى وعفاف رشاد.

ويسجل "ولد الغلابة" التعاون الأول بين أحمد السقا والمؤلف أيمن سلامة والمخرج محمد سامى، ويعود به "السقا" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله "الحصان الأسود" الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد خالد موسى.