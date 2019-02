شكرا لقرائتكم خبر عن أقدام قبيحة.. كيفن هارت يسخر من رائحة قدميه.. شوف قال إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الممثل الكوميدى الأمريكى كيفين هارت من قدميه التى كشف عن أنها تبدو قبيحة وذات رائحة كريهة لا تتغير رغم استخدام كميات مختلفة من المواد المنظفة للأقدام.

وقال كيفن هارت: "أقدامى قبيحة.. لا توجد كمية من الغسول تجعلها تبدو أفضل.. لماذا يا الله؟ لماذا؟".



تغريدة كيفن هارت

يذكر أن نجم الكوميديا العالمى كيفين هارت كان من المقرر أن يقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019، إلا أنه اعتذر عن تقديم الحفل، وفيما يتعلق بحياته الشخصية والعملية فإنه ولد 6 يوليو 1979، فى بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأول عرض فى حياته كان "stand-up comedy"، الذى قدمه فى فترة الشباب بملهى ليلى فى فيلادلفيا، بينما بدأ مسيرته الفنية فى 2001 محققا سلسلة من النجاحات حتى الآن.

تزوج كيفن هارت مرتين الأولى من تورى هارت فى 2003 حتى 2011، ثم تزوج أنيكو باريش فى 2016، وهو أب لثلاث أطفال، وثروته وصلت إلى 150 مليون دولار، أما أعماله الفنية، فأشهرها، "Ride Along" و"Think Like a Man Too" و"The Wedding Ringer" و"Central Intelligence" و"The Upside"، فيما حصد عدد كبير من الجوائز أبرزها "BET Awards" و"CinemaCon" و"Image Awards" و"Kids' Choice Awards".