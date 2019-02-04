بصورة وتعليق.. خالد تاج الدين يرثي أحمد خالد توفيق في معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشر الشاعر الغنائي خالد تاج الدين صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أثناء تواجده بفعاليات معرض الكتاب.

ومعلقًا على صورة تذكارية حرص أن تكون خلفيتها صورة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، قال تاج الدين: "المرحوم أحمد خالد توفيق، شرف ليا أتصور معاك لأنك لسه عايش بكتاباتك".

يذكر أن خالد تاج الدين كتب عددًا من الأشعار الخاصة بنخبة من نجوم ونجمات الغناء في مصر؛ منهم النجم عمرو دياب، والنجمة آمال ماهر، ومؤخرًا مع الفنان محمد حماقي. ​