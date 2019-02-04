ردًا على شائعة وفاته.. أحمد خليل: "عاوزين تموتوني ليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

انتشرت مساء اليوم الإثنين شائعة وفاة الفنان الكبير أحمد خليل، التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ما دفع خليل إلى الرد بنفسه عليها.

وفي تصريحات صحفية، عبّر خليل عن اندهاشه من انتشار هذه الشائعة قائلاً: "عايزين تموتوني ليه؟".

وكان نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أكد أن الفنان الكبير في منزله وبصحة جيدة.

وساهم في انتشار الشائعة، عدد من النجوم الذين تداولوها على صفحاتهم، ومن بينهم الفنان سعد الصغير، الذي نشر على حسابه بـ"إنستجرام" صورة من الخبر، علق عليها قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان القدير أحمد خليل في ذمة الله".

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعة تتناول الحالة الصحية للفنان أحمد خليل؛ إذ انتشرت في أغسطس 2017، شائعة وفاته التي نفاها بنفسه، وقال: "أنا كويس وصحتي زي الفل وبقضي إجازة مع عيلتي".

وفي لقائه ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، قال خليل إن شائعات وفاته تسبب له الضيق، مطالبًا جمهوره بالتأني في نشر مثل هذه الأخبار.

الفنان الكبير أحمد خليل من مواليد الثالث عشر من يوليو عام 1941 في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية. قدم عبر مشواره الطويل سلسلة من الأعمال الفنية المميزة على صعيد الدراما والسينما، من أشهرها مسلسلات "ضبط وإحضار"، و"حديث الصباح والمساء"، و"هوانم جاردن سيتي".