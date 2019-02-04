محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان كريم فهمي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صور له برفقة زوجته، ووجه لها رسالة. وكتب كريم فهمي على الصورة:" أنا أكثر رجل محظوظ في العالم عشان ربنا كرمني بأعظم وأجمل حبيبة، شكرًا لدعمك ليا، كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي". يُذكر أن الفنان كريم فهمي قدم رمضان الماضي مسلسل "أمر واقع" بطولة نجلاء بدر وريم مصطفى واحمد وفيق وإخراج محمد أسامة

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة رومانسية من كريم فهمي لزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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