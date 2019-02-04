ليام نيسون يتصدر "تويتر" بعد تصريحات عنصرية بحق السود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تصدر النجم الأمريكي، ليام نيسون، قائمة البحث عالميًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد نشر تسجيل صوتي من قبل موقع "The Independent"، لنيسون يحكي عن امرأة أخبرته عن تعرضت للاغتصاب على يد أحد الرجال ذوي البشرة السمراء، وأنه كان غاضبًا للغاية وأراد الانتقام بأي شكل كان.

وقال نيسون، وفق المقطع المتداول: "كنت عائدًا من السفر وقتها، عندما قالت إحدى السيدات اللواتي أعرفهن إنها تعرضت لمحاولة اغتصاب على يد أحد الرجال، وإنها تمكنت من الفرار منه"، مشيرًا إلى أن ذلك أغضبه كثيرًا ما دفعه لسؤال السيدة عن هوية الشخص الذي حاول الاعتداء عليها، ونقل عنها قولها: "كان زنجيًا".

وأضاف نيسون في حديثه: "لقد انتظرت طويلاً حتي يقوم أحد ما من الزنوج بفعل حادث أو مشاجرة، أو يخرج أحدهم سكيرًا من أحد البارات حتى أجهز عليه، وخجلت من نفسي وقتها، وظل الأمر يطاردني قرابة الأسبوع على أمل أن يصادفني أحدهم لأقوم بقتله، وتعلمت درسًا قيمًا وسط كل هذا هو علمي جيدًا بغريزة الانتقام، وأن الأمر لن يجلب سوي المشقة والالم لكل من حولي".

ومن المعروف عن ليام نيسون نشأته القاسية، وأعماله السينمائية التي تتسم بالانتقام. وهو أحد أهم نجوم الأكشن في هوليوود خلال السنوات الأخيرة.

ويروج نيسون حاليًا لأحدث أعماله السينمائية هذا العام؛ فيلم الأكشن والإثارة "Cold Persuit"، المقرر طرحه تجاريًا يوم الجمعة المقبل.

كما يخوض نيسون بطولة عدد من الأعمال السينمائية الفترة المقبلة، منها النسخة الجديدة من فيلم "Men In Black"، وفيلم الدراما والرومانسية "Normal People"، المقرر عرضهما العام الجاري.