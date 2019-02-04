الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2019

بدأت خريطة الدراما الرمضانية لعام 2019 تتضح بشكل كامل بعد دخول أغلب الأعمال الدرامية التى تقرر إنتاجها هذا العام إلى البلاتوهات لبدء التصوير وبناء الديكورات الخاصة بهذا الأعمال.

وفى هذا التقرير ترصد "الوفد" الأعمال التى اتضح بالفعل أنها ضمن السباق الرمضانى هذا العام.

وجاء في المقدمه كالعادة الزعيم عادل إمام، حيث قام بتصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "فالانتينو" الأربعاء الماضى، بمشاركة الفنانة دلال عبد العزيز، التى تجسد شخصية زوجته، ومن المقرر أن يكثف مخرج العمل التصوير خلال الفترة المقبلة للانتهاء من الحلقات الأولى.

مسلسل "فالالنتينو" يعد التعاون الأول بين الزعيم والمؤلف أيمن بهجت قمر، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، وتبحث الشركة المنتجة للعمل عن البطلة النسائية الثانية.

وبدأت أيضا النجمة مى عز الدين تصوير مسلسل "البرنسيسة بيسه" الأسبوع الماضى والذى يشاركها فى بطولته كلا من أمير المصرى، محمد أنور، حسام داغر، إيمان السيد، حجاجا عبد العظيم، وأخرون، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد فى أول تعاون درامى بينه وبين مى عز الدين .

ويواصلان أحمد فهمى وهنا الزاهد تصوير مسلسلها الجديد "الواد سيد الشحات" ويصور المخرج أحمد الجندى ما يقرب من 20 ساعة فى أحداث العمل بشكل يومى، نظراً لطبيعة المشاهد التى تتطلب وجود نفس الفنانين لاعتماد الأحداث على 3 شخصيات رئيسية، وهم أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، مع ظهور فنانين كضيوف شرف خلال الحلقات.

ويكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة مثلما فعل فهمى فى مسلسله الأخير "ريح المدام" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.

كما بدأ النجم مصطفى شعبان يوم السبت الماضى، تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "أبو جبل" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، فى منطقة الهرم وجمعته المشاهد بمعظم الفنانين المشاركين فى العمل.

مسلسل "أبو جبل" إخراج أحمد صالح وبطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، غفران محمد وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة والإعلان عن أسمائهم.

ويسجل أبو جبل" التعاون الثانى على التوالى بين مصطفى شعبان ومحمد سيد بشير وأحمد صالح بعد مسلسل "أيوب" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته أيتن عامر، دياب، ميرهان حسين، هنا الزاهد، محمد لطفى، محمد على رزق، زكى فطين عبد الوهاب.

ويصور النجم أمير كرارة عدة مشاهد من مسلسله "كلبش 3"، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، وذلك داخل جمعية عرابى، ثم ينتقل بعدها إلى ديكور إحدى المستشفيات لمدة 3 أيام، وهو العمل الذى يكتبه باهر دويدار، ويخرجه بيتر ميمى.

وكان أمير كرارة قد صور أول مشاهد العمل فى العاصمة اللبنانية بيروت الشهر الماضى، حيث استغرق التصوير هناك أسبوعا كاملا وجمعته المشاهد بعدد من الفنانين اللبنانيين، وبعدها توقف العمل بسبب ارتباط كرارة بتصوير فيلمه مع بيتر ميمى.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، اسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد امام وعدد آخر من الفنانين،

وحقق الجزءين الأول والثانى من العمل نجاحاً كبيراً فى العامين الأخيرين.

كما استأنف اليوم المخرج رؤوف عبد العزيز تصوير مسلسل "قمر هادى"، بطولة النجم هانى سلامة، بعد فترة من التوقف، وهو العمل المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف إسلام حافظ، وإنتاج شركة سينرجى، حيث صور رؤوف عدة مشاهد من المسلسل خلال الفترة الماضية ، ثم توقف عدة أيام بسبب تغيير الديكور.

يشار إلى أن مسلسل "قمر هادى" يجمع هانى سلامة ورؤوف عبد العزيز للمرة الثالثة على التوالى فى الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلي "طاقة نور" وفوق السحاب"، ويشارك فى "قمر هادى" كل من داليا مصطفى، ويسرا اللوزى، حمزة العايلى، هادى الجيار، محسن محيي الدين، آية سماحة، وأخرون، إنتاج سينرجى.

كما احتفلت أول الأسبوع الماضى أسرة مسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، ببدء التصوير داخل أحد المراكب النيلية بمنطقة إمبابة، وشارك فى الاحتفالية وتقطيع تورتة العمل، كل من النجوم حنان مطاوع وإيمان العاصى وسمر مرسى وعدد آخر من مساعدي المخرج حسين المنباوى، والمؤلف هانى سرحان.

مسلسل "لمس أكتاف" يعد البطولة الثالثة للنجم ياسر جلال فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم مسلسلس "ظل الرئيس ورحيم"، ويشارك فى المسلسل المقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضانى كل من فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، وجارى التعاقد مع عدد من الفنانين، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين النباوى .

النجم محمد رجب مستمر فى تصوير أحدث مسلسله الجديد "علامة استفهام" والذى يشارك فى بطولته هيثم أحمد زكى، ميرهان حسين، جيهان خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، إدوارد، كوكى، وعدد آخر من الفنانين،

ويعود رجب بهذا العمل إلى الدراما بعد غياب 11 عاماً منذ تقديمه مسلسل "أدهم الشرقاوى" الذى خاض من خلاله أولى بطولاته المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية.

وبدأ فريق عمل مسلسل "ملايكة إبليس" تصوير مشاهد من العمل، وهو من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك فى بطولته غادة عادل، إيمان العاصى، سلوى خطاب، محمود الليثى، وعدد من الفنانين.

وتدخل الشقيقتان دنيا وإيمى سمير غانم الموسم الدرامى الرمضانى هذا العام متنافستين، حيث تقدم كل واحدة منهن مسلسل من بطولتها وذلك بعد تقديمها عمل جمعهما سوياً وهو "نيللى وشريهان" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2016، إلا أن هذا العام يشهد ولأول مرة منافسة ايمى لشقيقتها دنيا بخوض الأول تجربة البطولة المطلقة الأولى فى الدراما التليفزيونية.

وتعمل إيمى سمير غانم على التحضير لمسلسل كوميدى جديد يعنوان "سوبر ميرو" بمشاركة نجم مسرح مصر" الفنان حمدى الميرغنى وتأليف محمد محمدى وإخراج وليد الحلفاوى ومقرر بدء فى تصويره خلال الأيام المقبلة، لتنفصل إيمى فنيا عن زوجها حسن الرداد بعدما قدما أكثر من عمل سوياً فى السنوات الأخيرة آخرها "عزمى وأشجان" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

أما دنيا سمير غانم فتعمل على

التحضير لمسلسل جديد لم يتم الاستقرار على اسمه النهائى بعد، ويكتبه أكثر من مؤلف منهم أيمن وتار ويخرجه خالد الحلفاوى ويشارك فى بطولته محمد سلام وشيماء سيف واسلام ابراهيم ومقرر بدء تصويره خلال الايام المقبلة لعرضه فى شهر رمضان المقبل.

كما انطلق بداية يناير الماضى تصوير مسلسل "هوجان" للعرض فى شهر رمضان المقبل وهو من تأليف محمد صلاح العزيب وإخراج شيرين عاد وبطولة محمد امام وكريم محمود عبد العزيز وعبير صبرى وصلاح عبد الله ورياض الخولى وأوس أوس وميرنا نور الدين وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وهاجر أحمد.

كما بدأت أسرة مسلسل "حكايتى" التصوير بالفعل، وهو من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وبطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، جمال عبد الناصر ومصطفى درويش وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.

النجم أحمد السقا أول من بدأ التصوير فى مسلسله الجديد "ولد الغلابة" فى مناطق متفرقة منها وسط البلد وحدائق القبة بأحد المستشفيات هناك، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد فى أحد الاستديوهات بشبرا منت مطلع شهر يناير الماضى.

"ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى وبطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومى عمر وإنجى المقدم وهبة مجدى وإدوارد وكريم عفيفى وسامية الطرابلسى وصفاء الطوخى وفايق عزب وهادى الجيار وريم سامى وعفاف رشاد، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

ويسجل "ولد الغلابة" التعاون الأول بين أحمد السقا والمؤلف أيمن سلامة والمخرج محمد سامى، ويعود به "السقا" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله "الحصان الأسود" الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد خالد موسى.

وتعود ياسمين عبد العزيز بمسلسل "الملكة" إلى الدراما فى رمضان المقبل بعد غيابها عن الموسم الماضى، حيث قدمت آخر مسلسلاتها "هربانة منها" فى شهر رمضان قبل الماضى ، وخاضت به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية وشارك فى بطولته مصطفى خاطر وإخراجه معتز التونى.

مسلسل "الملكة" تأليف عبد الله حسن أمين جمال وطارق الكاشف وإخراج حسام على ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، احمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، أحمد كمال،حازم ايهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش ويتبقى شخصية رئيسية فى العمل جارى التعاقد معها.

كما بدأ النجم الشاب مصطفى خاطر تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "طلقة حظ"، مطلع يناير الماضى، داخل الديكور الرئيسى للعمل، وهو عبارة عن منزل العائلة فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وجمعته المشاهد الأولى بالفنانات أيتن عامر وهبة مجدى وأنعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين.

"طلقة حظ" تأليف ايهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، ايمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا .

ويسجل "طلقة حظ" البطولة المطلقة الثانية لمصطفى خاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم أولى بطولاته خلال مسلسل "ربع رومى" فى شهر رمضان الماضى ، وشارك فى بطولته محمد سلام، بيومى فؤاد، ميرنا جميل، هالة فاخر، هاجر أحمد، سامى مغاورى، عايدة رياض وعدد من ضيوف الشرف وتأليف تامر ابراهيم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى.

ويستعد النجم محمد رمضان لتصوير مسلسله الجديد "زلزال"، حيث قام اليوم المخرج إبراهيم فخر بمعاينة ديكورات المسلسل، فى مدينة 6 أكتوبر وشوارع الشيخ زايد، استعداداً لانطلاق التصوير منتصف الشهر الجارى فى الديكور الخاص بالعمل خاصة وأن جزء الأحداث الأولى تدور فى فترة التسعينات.

ويواصل المؤلف عبد الرحيم كمال فى كتابة الحلقات الأولى من المسلسل، كما تعاقدت الفنانة حلا شيحة على البطولة النسائية أمام رمضان بعد فترة طويلة من الاعتزال، كما انضم النجم خالد الصاوى للمشاركة فى بطولة العمل.

وجاء الاستقرار على المخرج إبراهيم فخر، بسبب الكيمياء التى تجمعه بالنجم محمد رمضان، ورغبة الفنان الجماهيرى فى العودة للأعمال الاجتماعية مرة أخرى، خاصة بعد النجاح الكبير للغاية الذى حققه الاثنان من خلال مسلسل "ابن حلال"، والذى شهد أولى البطولات المطلقة للفنان محمد رمضان.