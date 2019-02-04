بالصور.. نرمين ماهر تكشف كواليس أول يوم تصوير لمسلسل علي ربيع الرمضاني

نرمين ماهر كتب - أحمد أيوب: كشفت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، كواليس أول يوم تصوير من مسلسل "فكره بمليون جنيه"، الذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع، ومن المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل. الرمضاني المقبل. يذكر أن مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ملك قورة، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، خالد كمال، محمد محمود.

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