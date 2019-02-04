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أكدت الفنانة سهير رمزي، لبوابة الوفد، أن ما يثار في السوشيال ميديا حول خلعها للحجاب قصة عبيطة ولا تستحق كل هذا الجدل لان الحجاب أمر يخصني وبيني وبين ربنا وانا من زمان قلت اني مش محجبة وانما محتشمة وكوني شلت الطرحة الدنيا لم تتهد طالما انا يا محترمة ومحتشمة وتراعي ربنا في كل حياتيوزوجي لم يمانع .
واضافت رمزي كنا في مشوار خير انا وشهيرة وهاني البحيري لشراء حاجات للخير وفوجئت بالمصور الخاص بهاني يلتقط صور وكنا انا وشهيرة وهاني قال ممكن نقول انها سقطت غصب عنك ورفضت طبعا لان الامر يخص علاقتي بربنا ومش هكذب علشان ارضي
ونفت سهير رمزي خلعها الحجاب من أجل العودة للفن بالعكس انابيتعرض عليا شغل كتير لكن لم اجد العمل الذي يناسب تاريخي واضافت انا لو كنت خلعت الحجاب علشان الفن كنت عملت كده من زمان انا 27سنة محجبة وانا في قمة شهرتي وعطاء ى الفني لكن الحمدلله مش ندمانه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتقادات ظهورها دون حجاب .. سهير رمزي للوفد: السلوك والأخلاق لايقاس بطرحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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