تعرف علي موعد انتهاء ريهام حجاج من تصوير "كارمن"

ريهام حجاج

كتب - أحمد أيوب:

تنتهي الفنانة ريهام حجاج ، غدًا الثلاثاء، من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "كارمن"، في إحدى قاعات الأفراح على كورنيش المعادي، وستكون

المشاهد عبارة عن حفل زفاف سيجمعها بعدد من الفنانين وعلى رأسهم محمد كيلاني وشيرين، ومنالمقرر أن يبدأ عرض مسلسل "كارمن" يوم 9 فبراير الجاري على قناة CBC.

وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات الطويلة، حيث أن عدد حلقاته 60، وهو من تأليف سامج وجدي، وإخراج حسين شوكت.