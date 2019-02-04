شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل فى ندوة معرض الكتاب: تعلمت الكثير من يوسف شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفنان عمرو عبد الجليل بتنظيم معرض الكتاب وذلك خلال ندوته بالمعرض ، مؤكدا أنه لم يتوقع الإقبال عليه بهذا الشكل، مقدما الثناء على جهود الدولة المصرية في الإرتقاء بمثل هذه الفاعليات.

وقال عبد الجليل خلال الندوة إنه تعلم الكثير من عمله مع المخرج العالمي يوسف شاهين من خلال فيلم إسكندرية كمان وكمان، مؤكدا أن مشاركته في هذا الفيلم كانت بمثابة قفزة فنية في حياته.

وأوضح عبد الجليل أنه يسلم نفسه لمخرج العمل ولا يتدخل في عمله أبدا ، ولا يندم على ذلك طالما وافق على المشاركة في العمل، أضاف أنه تعلم من الفنان محمد نجم كيفية صناعة الإفيه، مشيرا إلى أنه عمل كمساعد مخرج في مسرحية " البلدوزر ".

وكشف عبد الجليل خلال الندوة عن أن معظم الإفيهات التي قدمها في فيلم" كلمني شكرا " لم يحضر لها مسبقا، مشيرا الي أنه لا يؤمن بالسينما النظيفة لكن يرى أنه لابد على الفنان أن يكون لديه رقابة داخلية على ما يقدمه.

وعن عدم تحقيق أفلامه إيرادات في شباك التذاكر، قال عبد الجليل إن السبب في الأمر يعود إلى ضعف التسويق ، وأن نجاح الفيلم أو سقوطه رزق المخرج.