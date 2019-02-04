شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر جديد للجزء الرابع من فيلم toy story قبل طرحه فى الصيف.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة ديزنى تريلر تشويقيا جديدا للجزء الرابع من فيلم toy story، المقرر يوم 21 يونيو المقبر فى الولايات المتحدة الأمريكية. الفيلم يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آني بوتس، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شاال، تيم ألين، لوري ميتكالف، بوني هانت، جودي بنسون، لوري آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكي، إستل هاريس، جيف بيدجون. الفيلم يدور حول محاولة وودى وبز فى السعى للعثور على الاهتمام الرومانسي لـWoody ، Bo Peep.

أحد مشاهد الفيلم

شخصيات الفيلم

شخصية باظ

ضمن أحداث العمل

لقطة من الفيلم

مشهد من الفيلم

مشهد من ضمن الفيلم فيلم Toy Story 4 من إخراج جوش كولى، ومن تأليف جون لاسيتر، أندرو ستانتون، بيت دوكتر، لى أونيريك، ويل ماكورماك، ستيفاني فولسوم، سى أندرسون.

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