شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة كريم فهمى لزوجته فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان كريم فهمي بعيد ميلاد زوجته، الذي يوافق اليوم ونشر صورة رومانسية جمعته بزوجته على حسابه الخاص على موقع "انستجرام" وعلق قائلا : أنا أكثرالرجال حظا في العالم لأنني أملك أكبر وأحلى حب.. شكرا لدعمك لي .. كل سنه وإنتي طيبة" .





آخر أعمال كريم فهمى "أمر واقع" تم طرحه فى موسم رمضان الماضى ومن تأليف محمد رفعت وإخراج محمد أسامة وبطولة أحمد وفيق، ريم مصطفى، نبيل الحلفاوى، نهى عابدين، نجلاء بدر، ملك قورة، إيناس كامل، دينا فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، نيكولا معوض، لطفى لبيب، محمد الصاوى وآخرون.