شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل حفل ماريا كاري وجون ليجيند الغنائي فى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية ماريا كارى أنها ستحيي حفل غنائي علي مسرح " Artemio Franchi Stadium " الموجود في مدينة فلورنسا بإيطاليا، و ذلك يوم 8 يونيو المقبل ، ومن المقرر أن يشاركها الحفل النجم العالمي جون ليجيند ، و الذي من المقرر أن تتابعها لكثير من المواقع الفنية من شتى أنحاء العالم .

وكشفت ماريا كاري علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " أن تذاكر الحفل ستطرح للبيع بعد غد الأربعاء 6 فبراير .

يذكر أن ماريا كارى قدمت عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة طوال مسيرتها الفنية ، و من أبرزها : " touch my body " و " bye bye " و " vision of love " ، و غيرها .