أحمد شاكر عبد اللطيف مديرا لـ" المسرح القومي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم باختيار الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف مديرًا لفرقة المسرح القومي، بعد اعتذار يوسف إسماعيل، عن عدم الاستمرار في منصبه.

يشار إلى أن فرقة المسرح القومي تستعد حاليا لإنتاج «خليك متفائل» لفولتير من إخراج إسلام إمام، وعرض "كل ده كان ليه"، من تأليف محمد بغدادي وإخراج عاصم نجاتي، وعرضهما الشهر المقبل.

كما يشار إلى صدور قرار بتكريم الفنان يوسف إسماعيل على عطائه الكبير، غدا الثلاثاء، في تمام السادسة مساء على المسرح القومي بالعتبة.

كان الفنان يوسف إسماعيل قد تولى فرقة المسرح القومي من عام ٢٠١٥، أنتجت خلال عهده الفرقة العديد من الأعمال التي أعادت للمسرح القومي بهائه وجمهوره منها عرض "ليلة من ألف ليلة" للنجم الكبير يحيى الفخراني ومجموعة كبيرة من النجوم، والذي تجاوزت إيراداته ال٦ ملايين جنيه، كما شهدت إدارته للفرقة وجود نجوم الصف الأول في الدراما على المسرح كالفنان نبيل الحلفاوي، الفنان محمود الجندي، الفنان أحمد كمال، الفنان أشرف عبدالغفور والفنانة سوسن بدر وغيرهم، بالإضافة إلى إنتاج أعمال لمخرجين شباب جنبا إلي جنب مع أعمال كبار المخرجين، إلى جانب دوره الكبير في افتتاح المسرح القومي والذي كان يواجه العديد من الصعوبات ساهم بإدارته الواعية في تجاوزها.

