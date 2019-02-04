بالفيديو.. محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه "ڤيرس" من المطعم الياباني

كتب - أحمد أيوب:

روج الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات"إنستجرام"، مقطع فيديو له من المطعم الياباني، ويقوم من خلاله بالترويج لأحدث أغانيه "ڤيرس"، ومن المقرر طرحها

خلال الايام القليلة الماضية.

يذكر أن آخر أغنية "مافيا" االتى طرحها رمضان فى بداية العام الجارى، كانت آخر الأعمال الغنائية

للفنان محمد رمضان، من إخراج ياسر سامي، وكلمات محمد الفنان، وشيندى، وكنكا، وتوزيع إسلام الأبيض والمدفعجية ومونتى.