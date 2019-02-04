رغم نفي نقيب المهن التمثيلية .. سعد الصغير ينعي الفنان أحمد خليل

أحمد خليل كتب - أحمد أيوب: نعى المطرب الشعبي سعد الصغير، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، الفنان أحمد خليل، وذلك بعد نفي نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي شائعة وفاته التي انتشرت اليوم . التمثيلية أشرف زكي شائعة وفاته التي انتشرت اليوم . وكتب قائلا:" إنا_لله_وإنا_اليه_راجعون الفنان القدير #أحمد_خليل #في_ذمة_الله". يذكر أن آخر أعمال خليل مسلسل "كأنه امبارح" مع الفنانة رانيا يوسف، وأحمد وفيق ، ومن تأليف مريم نعوم، ومن إخراج حاتم علي.

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