كريم فهمي وزوجته كتب - إيمان محمد: احتفل الفنان المصري كريم فهمي بعيد ميلاد زوجته، الذي وافق يوم الاثنين 4 فبراير. حيث نشر كريم مجموعة صور رومانسية جمعته بزوجته دانيا ، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وعلق عليها كاتبًا:"انا اكثر الرجال حظا في العالم لأنني أملك أكبر وأحلي حب.. شكرا لدعمك لي .. كل سنة وأنتي طيبة" . عليها كاتبًا:"انا اكثر الرجال حظا في العالم لأنني أملك أكبر وأحلي حب.. شكرا لدعمك لي .. كل سنة وأنتي طيبة" . يذكر أنه يمتلك كريم فهمي بنتين هما نعومي وكاميليا . جدير بالذكر أن آخر أعمال كريم فهمي هو فيلم"علي بابا" الذى حقق نجاحا كبيرا مؤخرا.

كانت هذه تفاصيل خبر كريم فهمي لزوجته في عيد ميلادها: محظوظ بوجودك بجانبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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