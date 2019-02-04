بالفيديو.. حمادة هلال يطرح أحدث أغانيه "اشرب شاي"

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طرح المطرب حمادة هلال، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أحدث أغانيه "اشرب شاي"، وذلك على طريقة الفيديو كليب.
والأغنية من إخراج أحمد أشرف، وتعتبر التعاون الأول بين حمادة هلالوالثنائي أوكا وأورتيجا فهي من كلمات وتوزيع موسيقي لأوكا ومن ألحان أورتيجا وتم تسجيلها قبل تصوير الأغنية بأسبوعين.
وكان حمادة هلال قدم في رمضان الماضي مسلسل "قانون عمر"، ولا يزال يتكتم على تفاصيل مسلسله الجديد الذي من المقرر أن يشارك به في رمضان 2019، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيله من قبل القائمين على العمل وصناعه.
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