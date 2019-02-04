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وجه المطرب اللبناني راغب علامة، عبر صفحته الرسمية بموقع التديونات"تويتر"، رسالة خاصة لمرضي السرطان بمناسبة اليوم العالمي له،حيث نشر صور له مع طفلةمريضة سرطان،وكتب عليها معلقا: "السرطان فصل من الحكاية والتفاؤل في مواجهته هو أصل الحكاية لتجاوزه والتغلّب
يذكر ان يحيى علامة حفلًا غنائيًا ضخمًا في العاصمة الأردنية عمان يوم ١٤ فبراير المقبل، بمناسبة احتفالات عيد الحب.
كانت هذه تفاصيل خبر في اليوم العالمي للسرطان .. راغب علامة يوجه رسالة خاصة للمصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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