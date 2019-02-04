شاهد.. زيزي عادل تعلن انتهاء تسجيل أحدث أغانيها وموعد طرحها

زيزي عادل كتب - أحمد أيوب: أعلنت الفنانة زيزي عادل، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، انتهاء تسجيل أحدث أغانيها "الرجاله"، وعلقت كاتبة:"إستنوني تسجيل أحدث أغانيها "الرجاله"، وعلقت كاتبة:"إستنونيأغنية الرجالة في عيدالحب..إن شاء الله". يذكر أن آخر أغاني زيزي كانت "ضحكة مصطنعة" والتي قامت بتلحينها.



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