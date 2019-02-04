بالفيديو- نانسي عجرم تهدي طفلتها ليا أغنية مؤثرة

أهدت النجمة نانسي عجرم ابنتها “ليا” المولودة حديثاً اغنية تحمل اسمها كلمات منير بو عساف، الحان نبيل عجرم وتوزيع باسم رزق.

ونشرت نانسي الاغنية على قنتاه الرسمية عبر موقع يوتيوب على طريقة ليريك فيديو. ويقول مطلعها “كأنو هيدي الأحاسيس لأول مرة عم عيشا وعم بشعر فيا عم برجع احلم باليوم بدي ارجع اوعا عليها بنص الليل وغطيها.. قلبي لي قسمتو على تلاتي تركتلك مطرح فاضي تيكمل معنى حياتي تيبقى قلبي راضي ميلا سكنتا دقاتو ايلا روحي لجواتو ولما جيتي هلأ صيرتي انت حياتو يا ليا”.

وضعت نانسي كل مشاعرها وإحساسها بالأغنية التي قدمتها الى بناتها الثلاثة ايلا وميلا وليا.

وكانت نانسي عجرم وزوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم قد رُزقا بمولودتهما الثالثة يوم الجمعة، 1 شباط/فبراير الحالي.

واطلقت نانسي وزوجها اسم “ليا” أي LYA على الطفلة المولودة حديثاً.

وبهذه المناسبة السعيدة، هنأ العديد من الفنانين “عجرم” على قدوم مولودتها الثالثة بخير وسلامة.