عبير صبري ودنيا عبد العزيز بطلتا مسلسل عمرو يوسف

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تُشارك الفنانتان عبير صبري ودنيا عبد العزيز في البطولة النسائية لمسلسل الفنان عمرو يوسف المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، فيما سيتم الاعلان عن اسم بطلة ثالثة خلال الأيام المقبلة تمهيداً لإنطلاق التصوير.

ويواصل المخرج محمد سلامة ترشيح فريق العمل حيث تم التعاقد أيضاً مع محمود عبد المغني ونبيل الحلفاوي، لتنتهي جميع التعاقدات تباعاً قبل نهاية الأسبوع الحالي تمهيداً لإنطلاق التصوير بشكلٍ مكثّف بهدف اللحاق بالعرض الرمضاني.

يشار إلى أن صنّاع المسلسل لم يستقروا على اسمه بشكلٍ نهائي حتى الآن. وفي وقتٍ يواصل فيه الثنائي محمود حجاج ونبيل عبيد الحميد بكتابة الحلقات، يتابع سلامة معاينة مواقع التصوير المختلفة التي ستدور فيها الأحداث.

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