محمد محسن يكشف تفاصيل يوم خطبته للفنانة هبة مجدي

روى الفنان محمد محسن عن موقع تعرض له عندما تقدم لخطوبة الفنانة هبه مجدى، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعدما غرد أحد المدونين قائلا: "تويت بموقف بينك وبين والدك مستحيل تنساه".

وكتب محسن، قائلا: "لما خدت بابا -عبدالمحسن- الله يرحمه عشان نخطب هبة، باباها الله يرحمه قال هيعملوا ايه لو بطل غنا بعد كام سنة؟ ليه ساب الهندسة..بابا قاله عادي ما اهو يحيى الفخراني مثلاً ساب الطب وبقى فنان قاله بس دا يحيى الفخراني واحد بس رد بابا وقاله معك حق بس برضو مفيش غير محمد محسن واحد بس".

يشار الي إن المطرب محمد محسن شارك الفنانة مى كساب فى فيديو كليب غنائى جديد بعنوان "أصول اللعبة" من كلمات نصر الدين ناجى، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندى، وإخراج محمد رفقى.

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