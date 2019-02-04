رانيا يوسف تنتهي من تصوير جميع مشاهدها في فيلم "دماغ شيطان"

انتهت الفنانة رانيا يوسف، من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لفيلم "دماغ شيطان" مع باسم سمرة، وتنتظر طرحة بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة, ويستعد المخرج كريم إسماعيل، خلال الأيام المقبلة لدخول مراحل ما بعد التصوير التي تشمل أعمال المونتاج والمكساج.

يشار إلي أن فيلم "دماغ شيطان" من بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف ووليد فواز وعمرو عابد وسلوى خطاب ومي فخري ونادية خيري وأسامة عبدالله وأسامة الزنكلوني، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل.

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