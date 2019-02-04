أحمد فتحي يصور أولى مشاهده في "اللعبة" في الشيخ زايد

يبدأ الفنان أحمد فتحي تصوير أول مشاهد مسلسله "اللعبة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2019، والذي يكتبه كل من أحمد سعد والي، وإبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، السيناريو فادية أبو السعود، ويخرجه معتز التوني، يوم الأربعاء المقبل، في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.

مسلسل "اللعبة"، من بطولة شيكو، وهشام ماجد ونسرين أمين وأحمد فتحي ومحمد ثروت وسامي مغاوري وميرنا جمال وعارفة عبد الرسول.

ويشار إلى أن أحمد فتحي يشارك في العرض المسرحي "3 أيام في الساحل" للنجم محمد هنيدي وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف وسامية طرابلسي، للمخرج مجدى الهواري، وحققت المسرحية إيرادات وصلت للمليون في أول 3 أيام من عرضها على أحد مسارح 6 أكتوبر.

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