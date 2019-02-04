شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شاكر عبد اللطيف مدير فرقة المسرح القومى بعد اعتذار يوسف إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، إن الفنان يوسف إسماعيل تقدم باعتذار رسمى عن إدارة فرقة المسرح القومى التابعة للبيت الفنى للمسرح، وذلك لظروف خاصة، بناء عليه أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا وزاريا بقبول الاعتذار وتكليف الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف بإدارة الفرقة، كما يقوم البيت الفنى للمسرح وبتكليف من وزيرة الثقافة بتكريم الفنان يوسف إسماعيل على عطائه الكبير للبيت الفنى للمسرح، وذلك غدا الثلاثاء فى تمام السادسة مساء على المسرح القومى بالعتبة.

وقد أعرب الفنان إسماعيل مختار عن تقديره الكبير للدور الحيوى الذى قام به الفنان يوسف إسماعيل بفرقة المسرح القومى، ومجهوده الكبير فى إدارة فرقة عريقة كفرقة المسرح القومى.

وكان الفنان يوسف إسماعيل قد تولى فرقة المسرح القومى من عام 2015، أنتجت خلال عهده الفرقة العديد من الأعمال التى أعادت للمسرح القومى بهائه وجمهوره منها عرض "ليلة من ألف ليلة" للنجم الكبير يحيى الفخرانى، ومجموعة كبيرة من النجوم، والذى تجاوزت إيراداته الـ6 ملايين جنيه، كما شهدت إدارته للفرقة وجود نجوم الصف الأول فى الدراما على المسرح مثل نبيل الحلفاوى، محمود الجندى، أحمد كمال، أشرف عبد الغفور وسوسن بدر وغيرهم، بالإضافة إلى إنتاج أعمال لمخرجين شباب جنبا إلى جنب مع أعمال كبار المخرجين، هذا إلى جانب دوره الكبير فى افتتاح المسرح القومى والذى كان يواجه العديد من الصعوبات ساهم بإدارته الواعية فى تجاوزها.













جدير بالذكر أن فرقة المسرح القومى تستعد حاليا لإنتاج عرضى كانديد (خليك متفائل) لفولتير وإخراج إسلام إمام، وعرض "كل ده كان ليه" من تأليف محمد بغدادى وإخراج عاصم نجاتى، ليتم افتتاحهما فى منتصف مارس المقبل على مسرحى الجمهورية والقومى.