شكرا لقرائتكم خبر عن كاتي بيري أول مغنية في التاريخ تتخطى الـ 2.5 مليار مشاهدة بأغنيتين مصورتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أغنية "Dark horse" للنجمة العالمية كاتي بيري و التي قدمتها في فبراير عام 2014 تحقق النجاحات وهو ما لا يتوقعه الكثيرين من المعنيين بالموسيقي و الغناء من شتي أنحاء العالم.

فبعد مرور 5 أعوام كاملة وصلت نسبة مشاهدة كليب "Dark horse" علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" الي 2.5 مليار مشاهدة ، وهو رقم ضخم لم يستطع الكثير من أهم و اشهر المطربين أن يحققوه بالرخم من شهرتهم و شعبيتهم الجارفة.

من جهة أخرى فقد وصلت كاتي بيري لهذا النجاح من قبل لتصل نسبة مشاهده كليبها " roar" الي 2.7 مليار مشاهدة ، وهو الكليب الذي أطلق عام 2013.

وأصبحت كاتي بيري أول "مغنية" في التاريخ لديها كليبين تخطوا الـ 2.5 مليار مشاهدة علي يوتيوب" .