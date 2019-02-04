سيرة من "ألف ليلة وليلة".. الخليج 365 في متحف كوكب الشرق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

المارون بين أروقة متحفها يقينًا يستحضرون روحًا تهمس في أذانهم شدوًا لتذكرهم بـ"سيرة حب"، اجتمعت عليها ملايين الشعوب العربية تهتف وتنادي باسم صاحبة "ألف ليلة وليلة"، التي أبدًا لا يقال لذكراها "فات الميعاد".

الخليج 365 كانت له هذه الجولة بمتحف كوكب الشرق، السيدة أم كلثوم، التي حلت ذكرى رحيلها الرابعة والأربعين أمس الأحد، بينما لا تزال حاضرة في قلوب عاشقيها معلمًا فنيًا ورمزًا مصريًا خالصًا.

على مساحة 250 متر يقع متحف أم مكلثوم فى منطقة الروضة بالمنيل، داخل قاعة ملحقة بقصر المانسترلي، تم افتتاحها رسميًا يوم 28 ديسمبر 2001.

يضم المتحف العديد من مقتنيات سيدة الغناء العربي، ومن أبرزها الفساتين التي ارتدتها في حفلاتها الشهيرة، ونظارتها المرصعة بالألماس، بالإضافة إلى الإكسسوارات والحقائب والأحذية.

كما يضم المتحف جواز سفرها، ونوت موسيقية لأغانيها، وعود، وأشعار مكتوبة بخط عدد من الشعراء لأهم أعمالها، ومنها "أنت عمري"، و"نهج البردة".

كما يعرض المتحف العديد من الأوسمة والنياشين وخطابات لكوكب الشرق من سياسيين وقادة وشخصيات عامة، فضلاً عن كتابات بخط يدها، إلى جانب مجموعة كبيرة من الصور النادرة لها في مراحل عمرية مختلفة، ومع الزعماء والشخصيات السياسية.

يضم المتحف أيضًا أجهزة جرامافون وعشرات الأسطوانات النادرة لأهم "أغاني الست،" ومجموعة كبيرة من حفلاتها وتسجيلات نادرة. هذا إلى جانب صالة عرض بانوراما تتواصل كل 10 دقائق لعرض صورها النادرة.

تبلغ سعر تذكرة المتحف جنيهين للفرد، وجنيه واحد للطلاب، و10 جنيهات للأجانب.​